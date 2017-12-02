Эксперты оценят состояние дома в Оренбургской области, где взорвался газ

Сотрудник противопожарной службы на месте взрыва бытового газа в жилом доме. Архивное фото

Сотрудник противопожарной службы на месте взрыва бытового газа в жилом доме. Архивное фото

УФА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты оценят техническое состояние жилого дома в Новотроицке, на фасаде которого после взрыва бытового газа появились повреждения, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

В субботу бытовой газовый баллон взорвался в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицка Оренбургской области. В результате пострадал мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи.

"Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже шестиподъездного пятиэтажного дома. На фасаде здания есть видимые повреждения, поэтому для оценки технического состояния дома вызваны специалисты", — сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что в ГУМЧС по области прошло экстренное совещание правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством первого вице-губернатора области Сергея Балыкина. На месте происшествия спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва.