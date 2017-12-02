Прокуратура проведет проверки после происшествий в Оренбурге и области

УФА, 2 дек — РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области проведет проверки после пожара в торговом центре Оренбурга и взрыва газового баллона в Новотроицке Оренбургской области, которые произошли в субботу, сообщает региональный надзорный орган.

В субботу примерно в одно и то же время в Оренбургской области произошли два происшествия. Взорвался бытовой газовый баллон в жилой пятиэтажке, в результате которого один человек получил ожоги и был госпитализирован. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи. В городе Оренбурге горит крупный торговый центр "Мега мир", у которого в ходе пожара обрушилась крыша на площади 300 квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание на площади 1500 квадратных метров, тушение продолжается. По предварительным данным, жертв нет.

"В связи с указанными событиями прокурор области поручил территориальным прокурорам проведение проверок, в ходе которых совместно с различными службами предстоит дать оценку ситуации с учетом соблюдения норм законодательства и правомерности поведения ответственных лиц", — говорится в сообщении прокуратуры Оренбургской области.