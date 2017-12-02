Пострадавший при взрыве газа под Оренбургом госпитализирован с ожогами

УФА, 2 дек — РИА Новости. Пострадавший при взрыве бытового газа в жилом доме в Новотроицке мужчина получил ожоги тела, сообщает СК РФ по Оренбургской области.

Ранее пресс-секретарь ГУМЧС Татьяна Самойлова сообщила РИА Новости, что хлопок бытового газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Новотроицке. Один человек пострадал, были эвакуированы порядка 150 жильцов.

"В результате хлопка газа пострадал мужчина, он был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него ожоги тела, сейчас ему оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении.