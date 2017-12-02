Следователи осматривают жилой дом в Оренбургской области, где взорвался газ

УФА, 2 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту хлопка бытового газа в жилом доме в Новотроицке Оренбургской области, где пострадал один человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Анжелика Линькова.

Ранее пресс-секретарь ГУМЧС Татьяна Самойлова сообщила РИА Новости, что хлопок бытового газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Новотроицке. Один человек пострадал, были эвакуированы порядка 150 жильцов.

"Следователи начали доследственную проверку, сейчас специалисты осматривают место происшествия, выясняют причины случившегося", — сказала Линькова.

Она отметила, что пострадавший в происшествии был немедленно госпитализирован в больницу, его состояние уточняется.