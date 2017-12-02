Под Оренбургом готовы пункты размещения для жильцом дома, где взорвался газ

УФА, 2 дек — РИА Новости. Пункты временного размещения подготовлены по трем адресам для жильцов, эвакуированных из дома в Новотроицке Оренбургской области, где произошел хлопок бытового газа, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

Ранее пресс-секретарь ГУМЧС Татьяна Самойлова сообщила, что хлопок бытового газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Новотроицке, один человек пострадал. По ее словам, были эвакуированы порядка 150 жильцов.

"Для людей подготовлены пункты временного размещения и гостиницы. Их адреса размещены на сайте МЧС области. Это Дом культуры, школа и детский сад, общей вместимостью на 600 человек",- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что главное управление МЧС по области переведено в режим чрезвычайной ситуации.

"Сотрудниками полиции обеспечивается подъезд автомобилей экстренных служб к месту происшествия, выставлено оцепление, осуществляется охрана общественного порядка", — сообщает ГУМЧС.