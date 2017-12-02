Повреждение газовой трубы в доме на юго-востоке Москвы ликвидировали

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Повреждение газовой трубы в доме на юго-востоке Москвы ликвидировано, эвакуация жильцов не проводилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосгаз" в субботу.
"Специалисты "Мосгаза" провели проверку и установили, что при проведении капитального ремонта мусоропровода, в подъезде поврежден внутридомовый газопровод низкого давления. Повреждение оперативно ликвидировано, газоснабжение жилого дома не прерывалось", — рассказали агентству в пресс-службе, отметив, что эвакуация людей не проводилась.
По данным пресс-службы, в ближайшее время поврежденный участок будет отремонтирован.