Повреждение газовой трубы в доме на юго-востоке Москвы ликвидировали

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Повреждение газовой трубы в доме на юго-востоке Москвы ликвидировано, эвакуация жильцов не проводилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосгаз" в субботу.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил агентству, что жильцов девятиэтажного дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы. Заявка с жалобой на запах газа в подъезде поступила в 08.22 в центральное диспетчерское управление "Мосгаз" по адресу Есенинский бульвар, 1/26, корпус 1, в 08.46 на место прибыла бригада.

"Специалисты "Мосгаза" провели проверку и установили, что при проведении капитального ремонта мусоропровода, в подъезде поврежден внутридомовый газопровод низкого давления. Повреждение оперативно ликвидировано, газоснабжение жилого дома не прерывалось", — рассказали агентству в пресс-службе, отметив, что эвакуация людей не проводилась.

По данным пресс-службы, в ближайшее время поврежденный участок будет отремонтирован.