Жителя Братска подозревают в том, что он расчленил своего знакомого

ИРКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Житель Братска, подозреваемый в убийстве и расчленении своего знакомого, задержан, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

По данным пресс-службы, 6 ноября в квартире одного из домов по улице Ленина города Братска, молодой человек в ходе ссоры задушил своего знакомого. Затем, чтобы скрыть преступление, ножом расчленил его тело и разложил по пакетам. Часть останков выбросил в мусорные контейнеры, а часть — сжег.

"В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее не судимый 23-летний житель города Братска. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту убийства следственными органами возбуждено уголовное дело.