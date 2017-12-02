В аэропорту "Шереметьево" отменили девять рейсов "Аэрофлота"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменил девять рейсов, которые должны были следовать из аэропорта "Шереметьево" 2 декабря, сообщается на сайте авиакомпании.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов на второе декабря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Шереметьево" отменены рейсы из Москвы в Рим, Милан, Минеральные Воды, Стамбул, Минск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Дюссельдорф и Краснодар.

Сообщается, что оповещение об изменении в расписании рейсов проводится через центр бронирования и информации "Шереметьево". Пассажиры отменных рейсов будут перевезены на последующих рейсах.

Гидрометцентр объявил в пятницу "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за снега, обледенения, ветра и дождя.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево" задержаны 88 рейсов: за прошедшие пять часов по расписанию прибыли только три рейса, отправлены только восемь.

Как сообщил РИА Новости источник, в связи со сложными метеоусловиями аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55.