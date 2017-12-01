Сообщения о "минировании" в Ростове-на-Дону не подтвердились

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (356)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Взрывных устройств в эвакуированных зданиях Ростова-на-Дону после проверки не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

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Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что все торговые центры, три университета, школу и фитнес-центр эвакуировали в Ростове-на-Дону после анонимных звонков о "минировании". Информацию об эвакуации зданий подтвердили в Росгвардии. Полиция проводила проверку на предмет бесхозных предметов.

"Проверка завершена. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", — пояснил представитель ГУ МВД по региону.