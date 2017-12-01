Сообщения о "минировании" в Ростове-на-Дону не подтвердились

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Взрывных устройств в эвакуированных зданиях Ростова-на-Дону после проверки не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.
10.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.6%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Проверка завершена. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", — пояснил представитель ГУ МВД по региону.