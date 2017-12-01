Суд продлил арест бывшего замгубернатора Кубани Гриценко

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Суд продлил арест бывшего заместителя главы Кубани Юрия Гриценко, курировавшего строительство в регионе, которого подозревают в мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

"Двадцать пятого ноября суд продлил арест подозреваемого", — отметил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года стало известно, что в отношении вице-губернатора Краснодарского края Гриценко возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Тогда же глава региона Вениамин Кондратьев обратился к следствию с просьбой ускорить расследование уголовного дела в отношении своего заместителя.

Гриценко был освобождён от занимаемой должности, соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани. В этот же день Октябрьский районный суд назначил бывшему замглаве меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее агентству уточнил представитель суда, в удовлетворении ходатайства следователя УФСБ о заключении подозреваемого под стражу было отказано. Он находится под домашним арестом.

Позднее стало известно, что в дело бывшего замгубернатора добавили еще одну статью — о мошенничестве в особо крупном размере.

Гриценко занимал пост заместителя губернатора региона по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с октября 2015 года.