В Омске экс-бойца MMA признали виновным в убийстве мужчины из-за Lexus

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Присяжные заседатели в пятницу в Омске вынесли обвинительный вердикт по делу в отношении бывшего омоновца и бойца ММА Серика Батталова, обвиняемого в убийстве владельца дорогого внедорожника Lexus.

"В ходе следствия были получены доказательства о причастности Батталова к инкриминируемым деяниям… По мнению органов следствия, с которым согласилась и коллегия присяжных заседателей, совокупность собранных доказательств свидетельствует о виновности Батталова", — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Омской области. Приговор по делу суд вынесет 13 декабря.

По данным следствия, Батталов в сговоре с 26-летним другом 17 марта встретились с владельцем автомобиля Lexus GX460, которого нашли по объявлению о продаже автомобилей, и якобы для прохождения тест-драйва уговорили 41-летнего мужчину проехать в безлюдное место, где напали на него и избили.

В СК отметили, что находившего без сознания потерпевшего Батталов и соучастник преступления вывезли в гаражи, где задушили буксировочным тросом. Тело мужчины вывезли в Новосибирскую область, где в лесополосе сожгли, а останки закопали. Автомобиль и личные вещи мужчины на общую сумму 2,188 миллиона рублей соучастники похитили, после чего Lexus GX460 передали знакомой, которая после оформления документов обещала за него 1,5 миллиона рублей, пояснили в управлении.

Раскрыть преступление в короткие сроки следователям помогла случайная свидетельница избиения владельца дорогой иномарки – пожилая женщина, которая запомнила номер автомобиля и сообщила о случившемся охраннику находившегося недалеко гипермаркета, который позвонил в полицию. "Благодаря проведенным следственным и поисковым мероприятиям 20 марта была задержана знакомая обвиняемого, ехавшая на похищенном автомобиле Lexus GX460, следователем автомобиль изъят и передан законным владельцам. В этот же день полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБРа управления Росгвардии по Омской области был задержан по месту жительства судимый в 2015 году по статье УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью" Батталов", — говорится в сообщении.

Тело соучастника жестокого преступления — 26-летнего охранника частного охранного предприятия — с признаками удушения было обнаружено в автомобиле Toyota на территории садоводческого товарищества в Омске. Выводы судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что мужчина покончил жизнь самоубийством.