Росгвардия подтвердила эвакуацию зданий в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Росгвардия подтвердила информацию об эвакуации нескольких зданий в Ростове-на-Дону после сообщений о "минировании".

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что все торговые центры, три университета, школу и фитнес-центр эвакуировали в Ростове-на-Дону после анонимных звонков о "минировании".

"В дежурную часть поступила информация о возможном заминировании нескольких объектов общественной и социальной сферы в Ростове-на-Дону. По указанным адресам оперативно направлены инженерно-технические группы ОМОНа", — говорится в сообщении управления Росгвардии по региону.

В управлении добавили, что здания и примыкающие территории оцеплены сотрудниками полиции, идет эвакуация людей. В настоящее время объекты обследуются на предмет обнаружения опасных предметов.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.