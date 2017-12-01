РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Все торговые центры, три университета, школу и фитнес-центр эвакуировали в Ростове-на-Дону после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
10.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.7%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Как заявили агентству в ГУ МВД по Ростовской области, проводится проверка по бесхозным предметам. Конкретные места проверок в полиции называть не стали.
"Проводится проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов", - сказали в полиции.