В Ростове-на-Дону эвакуировали все ТЦ после звонков о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (355)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Все торговые центры, три университета, школу и фитнес-центр эвакуировали в Ростове-на-Дону после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

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"Поступил ряд звонков о том, что заминирован один из торговых центров города, но какой конкретно, не сообщалось. Проводится проверка по всем торговым центрам города, они эвакуированы. Также эвакуированы три университета (РГУПС, ДГТУ и медицинский университет), одна из школ города и фитнес-центр. В настоящее время школа проверена, информация не подтвердилась", - пояснил источник.

Как заявили агентству в ГУ МВД по Ростовской области, проводится проверка по бесхозным предметам. Конкретные места проверок в полиции называть не стали.

"Проводится проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов", - сказали в полиции.