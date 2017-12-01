Главу "Технопоиска" отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Генерального директора компании "Технопоиск", которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2 миллиарда рублей, отправили под домашний арест, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что гендиректор компании "Технопоиск", торгующей бытовой техникой, задержана в Петербурге по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 2 миллиарда рублей. Ей было предъявлено обвинение.

"В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

По данным следствия, руководство ООО "Технопоиск" с 2012 по 2014 годы уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на эту сумму, внося в налоговые декларации ложные сведения "об отношениях компании с фирмами-однодневками".