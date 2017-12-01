В Красноярске восстановили подачу тепла после ЧП на трубопроводе

Сотрудники МЧС и коммунальных служб на месте порыва трубы теплоснабжения в Красноярске. 1 декабря 2017

Сотрудники МЧС и коммунальных служб на месте порыва трубы теплоснабжения в Красноярске. 1 декабря 2017

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Коммунальщики полностью устранили аварию и восстановили теплоснабжение в жилых домах, социальных объектах и учреждениях образования, которые были отключены от теплоснабжения из-за порыва на магистральном трубопроводе в Кировском районе Красноярска, рассказали в МЧС края.

Ранее сообщалось, что утром в районе 08.00 (04.00 мск) в Красноярске произошел прорыв магистрального трубопровода. На дороге образовался провал, куда въехал автомобиль, два человека незначительно пострадали. Под ограничение теплоснабжения попали 74 жилых дома, 13 социальных объектов и 10 административных зданий.

"В 20.15 мск теплоснабжение восстановлено в полном объеме", — сказала собеседница агентства.

По ее данным, всего привлекались к работам 61 человек и 19 единиц техники, от МЧС России — 23 человека и две единицы техники.