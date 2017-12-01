На Кубани мужчина пытался поджечь офис банка

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Житель Кубани в пятницу утром попытался совершить поджог офиса банка в Армавире, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в 10.00 в офис кредитной организации вошел мужчина, в руках которого была бутылка с горючей жидкостью.

"Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение. Находившийся на месте происшествия в свободное от службы время полицейский одного из подразделений ОМВД России по городу Армавиру мгновенно отреагировал на возникшую угрозу. Обездвижив злоумышленника, он не дал совершить ему поджог, после чего удерживал до прибытия коллег", — отметила Волк.

По ее словам, нападавшим оказался местный житель. Полиция выясняет причины его поступка. Руководство отдела МВД России по Армавиру решает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.