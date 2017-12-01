Роспотребнадзор расследует случай отравления детей в тверской больнице

БРЯНСК, 1 дек – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование происшествия в Тверской городской клинической детской больнице №3, где, по сообщениям СМИ, дети отравились ужином, сообщает региональное управление ведомства.
"Бригада специалистов управления Роспотребнадзора по Тверской области и Центра гигиены и эпидемиологии выехала на место для проведения санитарно-эпидемиологического расследования по факту регистрации заболеваемости. Осуществляется комплекс дезинфекционных и иных противоэпидемических мероприятий", — отмечается в сообщении.
Как пояснили в управлении, специалисты отобрали материал, на его лабораторное исследование потребуется не менее 5 дней.
По информации прокуратуры, дети проходили лечение в инфекционном отделении, четверым из них 12 лет, еще одному 17 лет. Следственный комитет и прокуратура также проводят проверку этого происшествия.