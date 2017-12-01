Суд подтвердил приговор экс-гвардейцу, убившему коллегу в ходе "розыгрыша"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему сотруднику Росгвардии из вневедомственной охраны Сергею Ручкину, осужденному на 11 лет колонии за убийство сослуживца во время "розыгрыша", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговор в отношении Ручкина оставлен без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", — сказал сотрудник пресс-службы.

Перовский суд Москвы 30 августа приговорил Ручкина к 11 годам колонии за случайное убийство сослуживца, инцидент произошел в октябре 2016 года во время сдачи смены.

В ходе процесса обвиняемый заявил, что выстрелил в коллегу из-за неудачной шутки, ранее он неоднократно подобным образом разыгрывал сослуживцев. Ручкин просил суд квалифицировать преступление как убийство по неосторожности, но экспертиза установила, что его действия были осознанными и не случайными. Специалисты указали, что обвиняемый сначала сдал оружие, потом забрал его и вставил обойму, после чего подошел к коллеге и выстрелил ему в голову.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По решению суда Ручкин был арестован, на заседании по избранию меры пресечения он признал свою вину и раскаялся. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, после возбуждения уголовного дела он был уволен из рядов ведомства.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявшему 25 лет, убитому было 20. Оба служили во вневедомственной охране по Восточному округу Москвы.