Главу штаба Навального арестовали на 30 суток

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в пятницу рассмотрел административное дело о подготовке и организации к проведению несанкционированного публичного мероприятия и назначил наказание в виде ареста на 30 суток Леониду Волкову — руководителю штаба Алексея Навального, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В октябре Савеловский суд Москвы признал Волкова виновным по статье КоАП за призыв к несанкционированному митингу в Нижнем Новгороде 29 сентября и назначил наказание — 20 суток ареста. Спустя четыре дня Мосгорсуд отменил арест и направил материалы на новое рассмотрение по подведомственности в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода.

"Первого декабря Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода организатор В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста", — говорится в сообщении.