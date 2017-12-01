В Казани заявили о ликвидации огромного масляного пятна на Волге

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Площадь маслянистого пятна на Волге, обнаруженного в пятницу в районе Казани, составила около 60 квадратных метров, в настоящее время оно ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на Волге вблизи Казани обнаружено масляное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров, по предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водозаборы пока нет. Специалисты выявляют источник загрязнения.

"Пятно было обнаружено в Казани на улице Портовая, где расположена лодочная станция "Водник". Размер маслянистого пятна составляет не 10 тысяч квадратных метров, как заявлялось ранее, а менее 60 квадратных метров. Оно уже ликвидировано", — сказал собеседник агентства.

По его информации, специалисты продолжают брать пробы воды, следить за изменением ее состава и структуры. Также собеседник агентства отметил, что инспекторами центрального территориального управления министерства экологии и природных ресурсов республики возбуждено административное дело по выявлению лиц, причастных к данному нарушению.

Ранее помощник волжского природоохранного прокурора Юлия Антонова сообщила РИА Новости, что гибели водных биологических ресурсов в результате происшествия нет, угрозы для них также не существует. Ситуация находится на контроле Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.