Российские полицейские изъяли более 20 тонн наркотиков за десять месяцев

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российские полицейские изъяли за 10 месяцев более 20 тонн наркотиков, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания общественного совета ведомства в пятницу.

"Только за январь — октябрь текущего года сотрудниками полиции выявлено почти 180 тысяч наркопреступлений. Изъято свыше 20 тонн запрещенных веществ", — сказал министр.

Он отметил, что ведомство на системной основе реализует комплекс мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. Особое внимание уделяется выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в этой сфере.

"Здесь есть определенные позитивные результаты. В частности, за последние два года снизилось количество потребителей наркотиков, состоящих на учете в специализированных медицинских учреждениях. Меньше стало случаев отравления наркотическими средствами. Сократилось число несовершеннолетних, больных наркоманией", — сказал Колокольцев.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом на 20% сократилось число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за наркопреступления.

"В этой связи ключевыми задачами на ближайшую перспективу должны стать формирование в обществе атмосферы нетерпимости к наркотикам и пропаганда здорового образа жизни. Создание подобной модели поведения в наших с вами силах", — сказал министр.