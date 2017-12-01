СК снял с полковника Захарченко одно из обвинений, утверждает юрист

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ снял с полковника Захарченко одно из обвинений, касающихся злоупотребления полномочиями, утверждает юрист его семьи Виктор Емельянов.

"Вчера сняли обвинение по злоупотреблению полномочиями в эпизоде с Нота-банком. Оставили статью "Воспрепятствование производства по делу". Это естественно: две статьи по одному действию быть не может", — сказал он журналистам вскоре после решения суда, изъявшего у семьи Захарченко активы на 9 миллиардов рублей.

Стоявший неподалеку прокурор Сергей Бочкаев не стал опровергать эту информацию, попросив задавать ему вопросы лишь по гражданскому процессу об изъятии имущества.