Пострадавшие в ДТП с автобусом под Тюменью получат выплаты в "Согазе"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пострадавшие в крупном ДТП с автобусом под Тюменью могут получить выплаты в страховой компании "Согаз", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

"Гражданская ответственность перевозчика перед пассажирами рейсового автобуса, пострадавшими 30 ноября в ДТП под Тюменью, застрахована в АО "Согаз"", — говорится в сообщении.

Утром 30 ноября на 4-м километре автодороги Ишим — Бердюжье Тюменской области столкнулись автобус, следовавший по маршруту Бишкек — Тюмень, с большегрузным автомобилем. Установлено, что в момент ДТП в автобусе находилось 28 пассажиров. Как сообщали ранее следователи, в ДТП пострадали 13 пассажиров, трое из которых дети.