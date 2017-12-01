Медики рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП с автобусом под Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Состояние мужчины, пострадавшего накануне в Тюменской области в результате столкновения грузовика и автобуса, удовлетворительное, сообщила в пятницу РИА Новости представитель регионального департамента здравоохранения.

В четверг на четвертом километре дороги Ишим – Бердюжье столкнулись большегруз Mercedes и рейсовый автобус, в котором находились 28 человек. От удара автобус, ехавший из Бишкека в Тюмень, опрокинулся на бок, а грузовик вылетел в кювет. 12 пассажиров автобуса были доставлены на осмотр в областную больницу № 4, из них одного человека, оказавшегося гражданином Киргизии 1946 года рождения, госпитализировали.

"Он был госпитализирован в хирургическое отделение. Его состояние удовлетворительное", — сказала представитель департамента.