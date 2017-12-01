В Астраханской области мужчина погиб в ДТП из-за лошадей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП, спровоцированного появлением лошадей на трассе Р-22 Тамбов — Астрахань в Астраханской области, сообщает УМВД России по области.

Авария произошла в четверг вечером на 1310-м километре трассы Р-22.

"Водитель Renault Logan при внезапном появлении на проезжей части лошадей прибегнул к экстренному торможению, в результате чего произошел занос. Вследствие этого иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF… после чего оказалась в кювете", — говорится в сообщении.

В результате ДТП астраханец 1963 года рождения, находившийся за рулем легковой машины, скончался в машине скорой помощи при транспортировке в больницу. Его 44-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом предплечья, травматический шок, рваные раны и сочетанную травму. Она была госпитализирована.

© Фото : УМВД РФ по Астраханской области ДТП, спровоцированное появлением лошадей на трассе Р-22 в Астраханской области. 1 декабря 2017 © Фото : УМВД РФ по Астраханской области ДТП, спровоцированное появлением лошадей на трассе Р-22 в Астраханской области. 1 декабря 2017

Всю ночь на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники отдельного батальона ДПС № 2 выясняют все обстоятельства аварии. По факту гибели мужчины и причинения вреда здоровью женщины полицией проводится проверка.

ГИБДД напоминает владельцам крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов о недопустимости бесконтрольного выпаса. Выход животных на дорогу может спровоцировать серьезное происшествие. Водителям в свою очередь необходимо быть особенно бдительными в темное время суток вблизи населенных пунктов, в местах установки соответствующих знаков и соблюдать скоростной режим.