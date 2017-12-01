В Омске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли три человека

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Омске с участием автобуса, в результате которого в пятницу погибли три человека, сообщает прокуратура Омской области.

Ранее в Минздраве Омской области сообщили, что три человека погибли на месте аварии, еще пятеро на скорой помощи доставлены в местную больницу. В УМВД уточнили, что информация об аварии на мосту 60-летия ВЛКСМ поступила в 10.15 (07.15 мск). Предполагаемым виновником ДТП стал водитель Lada Priora, который, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус ПАЗ, сообщает УМВД по Омской области.

"Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом, в которой погибли три человека", — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что дело по статье УК РФ "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" возбудил следователь УМВД РФ по Омской области.

По данным надзорного ведомства, погибли находившиеся на заднем сиденье легкового автомобиля пассажиры — 27-летний мужчина и две женщины.

В Минздраве региона РИА Новости уточнили, что в настоящее время в больнице остаются три человека, один из которых (водитель легкового автомобиля) находится в тяжелом состоянии реанимации после проведенной операции. Еще два человека, получившие травму груди и черепно-мозговую травму, проходят лечение в обычных палатах. Кроме того, еще один человек от госпитализации отказался, а также после ДТП в больницу с травмой лица сама обратилась женщина, которая сейчас проходит обследование.