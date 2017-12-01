В Кузбассе полицейские спасли человека из пожара

КЕМЕРОВО, 1 дек — РИА Новости. Заметившие пожар в жилом доме сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Мариинскому району Кемеровской области организовали эвакуацию жителей, спасли мужчину из задымленной квартиры и ликвидировали очаг возгорания, сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства.

Сотрудники угрозыска находились в служебном кабинете, когда заметили дым, идущий из окон квартиры, расположенной на втором этаже в доме напротив. Полицейские направились к месту возгорания. В охваченном густым дымом подъезде стражи порядка обошли всех жильцов, предупредили о пожаре и оперативно организовали их эвакуацию.

"На стук в дверь квартиры, где произошло возгорание, никто не реагировал. Полицейские приняли решение проникнуть в жилище. Выбив входную дверь, они заметили лежавшего без сознания на полу мужчину. Сотрудники полиции вынесли его на улицу, оказали доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков. Кроме этого, до приезда пожарных оперативники уголовного розыска ликвидировали очаг возгорания", — сказали в ГУМВД.

По данным ведомства, медики госпитализировали 40-летнего пострадавшего, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Руководство райотдела полиции решает вопрос о поощрении сотрудников уголовного розыска, благодаря грамотным действиям которых удалось спасти жизнь как минимум одного человека.