СК прекратил уголовное дело о покушении на экс-мэра Светлогорска

КАЛИНИНГРАД, 1 дек — РИА Новости. Следователи Следственного комитета прекратили уголовное дело по факту покушения на жизнь бывшего главы администрации Светлогорского района Александра Ковальского, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Глава администрации курортного города прославился в октябре этого года, после того как заявил, что на него произошло покушение, неизвестный якобы выстрелил ему в живот у ворот его дома. Однако в полицию и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал. И в полиции подтвердили, что обращения от него не поступало.

Позже ряд СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что глава района получил травму — глубокие ссадины — при падении на металлическую конструкцию на своем приусадебном участке, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ковальский подал заявление об увольнении. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по сообщениям СМИ о покушении на главу района.

"Проведенным расследованием установлено, что в отношении Ковальского каких-либо противоправных действий третьими лицами не совершалось. Факт покушения на его жизнь и причинения ему огнестрельных ранений не нашел своего подтверждения и был опровергнут как показаниями самого потерпевшего, так и заключением судебно-медицинской экспертизы", — сообщила Гацко.

Ковальский освобожден от должности. В настоящее время исполняющим обязанности главы администрации Светлогорского района решением местного совета депутатов назначен бывший заместитель министра экономики Калининградской области Андрей Толмачев.