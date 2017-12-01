В Красноярске эвакуировали дом ребенка из-за прорыва трубопровода

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Более 20 детей в возрасте до 4 лет вывезли из Дома ребенка после аварии на магистральном трубопроводе в Кировском районе Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава края Зоя Масленникова.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров. На дороге образовался провал, куда въехал автомобиль, незначительно пострадали два человека. Под ограничение теплоснабжения попали 74 жилых дома, 13 социальных объектов и 10 административных зданий. Горячая вода есть. На улице 10 градусов мороза. Повреждение трубопровода уже локализовано.

"Это превентивная мера, в целях безопасности, пока идет ремонт на порыве и ограничена теплоподача. Вывезли 21 ребенка и разместили их на выходные дни в других учреждениях. Места в группах были, проблем нет", — сказала собеседница агентства.

На месте аварии работают энергетики. Ориентировочно, работы завершатся до 22.00 (18.00 мск).