СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Сочи

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. СК проводит проверку в Хостинском районе Сочи после гибели двух человек в результате пожара, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании частного дома по улице Лысая Гора в микрорайоне Светлана поступило правоохранителям в пятницу утром.

"При тушении пожара сотрудниками МЧС в одной из комнат второго этажа были обнаружены тела двух женщин. По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в доме проживали три человека: местная жительница, женщина, ухаживающая за ней, а также сын последней. По предварительным данным, причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем.

По данным ГУМЧС по региону, площадь пожара составила 42 квадратных метра, в ликвидации горения были задействованы 25 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 4 единицы техники.

Как добавили в СК, с целью установления причин смерти погибших женщин назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Мужчина, который также проживал в доме, с ожогами различной степени тяжести доставлен в больницу, где ему оказывается медпомощь.