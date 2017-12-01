В Барнауле возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в жилом доме в Барнауле, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Алтайскому краю сообщила, что сильный пожар в пятницу уничтожил жилой дом в центральном районе Барнаула, после разбора завалов пожарные обнаружили останки трех человек.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре по признакам состава преступления, предусмотренного статьей… "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — сказала Чеснокова.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, добавила она.