Последние участники крупнейшей в Забайкалье ОПГ предстанут перед судом

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Последние шестеро участников ОПГ "Осинцевские" предстанут перед судом, расследование дела в отношении группировки завершено, сообщила пресс-служба СК России.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Участие в преступном сообществе", "Участие в банде", "Убийства двух и более человек, совершенные организованной группой и сопряженное с бандитизмом", а также ряде других особо тяжких преступлений, следует из сообщения.
"Это уголовное дело подвело итог работы забайкальских следователей по расследованию преступной деятельности крупнейшего в Забайкалье и Сибири преступного сообщества "Осинцевских", — добавляется в сообщении.
Ранее организатор банды Игорь Осинцев был осужден на 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион рублей. Кроме того, Осинцев должен возместить потерпевшим иски на сумму свыше 24 миллионов рублей.