Последние участники крупнейшей в Забайкалье ОПГ предстанут перед судом

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Последние шестеро участников ОПГ "Осинцевские" предстанут перед судом, расследование дела в отношении группировки завершено, сообщила пресс-служба СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении шести бывших участников крупнейшей в Забайкалье преступной группировки "Осинцевских"… следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Участие в преступном сообществе", "Участие в банде", "Убийства двух и более человек, совершенные организованной группой и сопряженное с бандитизмом", а также ряде других особо тяжких преступлений, следует из сообщения.

По данным следствия, обвиняемые были участниками так называемой банды Осинцева, действовавшей на территории Забайкалья с 1993 по 2007 годы. На счету обвиняемых — убийства шести человек, грабежи, разбои, вымогательства, принуждение к заключению сделок и другие преступления.

"Это уголовное дело подвело итог работы забайкальских следователей по расследованию преступной деятельности крупнейшего в Забайкалье и Сибири преступного сообщества "Осинцевских", — добавляется в сообщении.

Ранее организатор банды Игорь Осинцев был осужден на 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион рублей. Кроме того, Осинцев должен возместить потерпевшим иски на сумму свыше 24 миллионов рублей.