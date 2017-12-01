В Приморье задержали группу воров, которые требовали выкуп за машины

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Полиция в Уссурийске задержала троих участников группы, подозреваемых в угонах автомобилей и вымогательстве выкупа за их возвращение владельцам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые перегоняли иномарки в место отстоя и требовали от законных владельцев выкуп за возвращение автомобиля в размере от 30 до 50% от его стоимости. Общая сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей.
При очередной попытке возврата машины члены группы задержаны. Трое местных жителей из числа задержанных в возрасте 23-25 лет дали признательные показания, сообщила Волк. Возбуждено уголовное дело.