Во Владимирской области двух мужчин осудили за похищение человека

ВОРОНЕЖ, 1 дек — РИА Новости. Суд во Владимирской области приговорил депутата-самовыдвиженца к двум годам колонии-поселения за похищение человека, а его ранее судимый приятель получил два года колонии строгого режима, сообщает в пятницу прокуратура региона.

По данным следствия, 23 апреля этого года администратор одной из гостиниц города Александрова позвонила генеральному директору с жалобой на поведение гостя отеля и попросила приехать. Женщина сказала, что не смогла дозвониться до полиции. По данным СК, гендиректор гостиничного комплекса, который и является депутатом сельского поселения Александровского района, приехал с приятелем-уголовником. Увидев их, дебошир хотел спрятаться в служебном помещении, где диспетчером работала его мать, но, несмотря на просьбы женщины не трогать сына, мужчины вытащили нарушителя спокойствия из помещения и начали избивать, а затем связали руки и ноги скотчем и приказали допрыгать до автомобиля, припаркованного у здания.

По данным СК, депутат и его товарищ "поместили" потерпевшего в багажник, отвезли на некоторое расстояние, достали из багажника, избили, а затем снова погрузили в багажник и возили по району. Возле пруда похитители столкнули потерпевшего со связанными руками и ногами в водоем, затем отнесли на веранду дома, где вновь избили, а после в багажнике автомобиля повезли в город. Вечером того же дня Peugeot под управлением депутата остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что о похищении человека в полицию сообщил случайный прохожий, увидевший, как связанного человека запихивают в багажник.

В отношении 31-летнего народного избранника и его неоднократно ранее судимого за особо тяжкие преступления 34-летнего товарища было возбуждено дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

"Суд назначил К. (депутату) наказание в виде 2 лет лишения свободы с его отбыванием в колонии-поселении. Г. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

На следствии депутат говорил, что "разбирался" с потерпевшим один и хотел лишь доставить его в полицию за неадекватное поведение в общественном месте. Как ранее пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ области Ирина Минина, депутат, который является самовыдвиженцем, на время следствия находился под подпиской о невыезде, а его друг — под стражей. Признанный потерпевшим 39-летний мужчина пояснил, что в отель приходил к матери попросить денег, поскольку не работает и нуждался в средствах.