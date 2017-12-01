Во Владимирской области двух мужчин осудили за похищение человека

ВОРОНЕЖ, 1 дек — РИА Новости. Суд во Владимирской области приговорил депутата-самовыдвиженца к двум годам колонии-поселения за похищение человека, а его ранее судимый приятель получил два года колонии строгого режима, сообщает в пятницу прокуратура региона.
По данным СК, депутат и его товарищ "поместили" потерпевшего в багажник, отвезли на некоторое расстояние, достали из багажника, избили, а затем снова погрузили в багажник и возили по району. Возле пруда похитители столкнули потерпевшего со связанными руками и ногами в водоем, затем отнесли на веранду дома, где вновь избили, а после в багажнике автомобиля повезли в город. Вечером того же дня Peugeot под управлением депутата остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что о похищении человека в полицию сообщил случайный прохожий, увидевший, как связанного человека запихивают в багажник.
В отношении 31-летнего народного избранника и его неоднократно ранее судимого за особо тяжкие преступления 34-летнего товарища было возбуждено дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.
На следствии депутат говорил, что "разбирался" с потерпевшим один и хотел лишь доставить его в полицию за неадекватное поведение в общественном месте. Как ранее пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ области Ирина Минина, депутат, который является самовыдвиженцем, на время следствия находился под подпиской о невыезде, а его друг — под стражей. Признанный потерпевшим 39-летний мужчина пояснил, что в отель приходил к матери попросить денег, поскольку не работает и нуждался в средствах.