В МЧС назвали вероятную причину пожара в детском саду в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Причиной возгорания в пятницу в детсаду Челябинска, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в подвале, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра ГУМЧС России по региону Егор Пахомов.

По данным пресс-центра, в 10.16 местного времени (08.16 мск) 1 декабря произошло загорание в подвале детского сада в Челябинске. Дети и персонал были эвакуированы. В 10.35 (08.35 мск) объявлена ликвидация открытого горения.

"Из-за возгорания из детсада были эвакуированы 92 ребенка и 20 сотрудников, погибших и пострадавших нет. В настоящее время идет проветривание помещений. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в подвале", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пожарные уже вернулись с места происшествия, ущерб от пожара устанавливается. Также, по его мнению, уже в пятницу после проветривания работники детсада и дети смогут вернуться обратно в здание.

Ранее пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщал, что всего на тушение пожара направлено 41 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 10 единиц техники.