На Урале бывшего полицейского подозревают в краже премии подчиненной

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Следственные органы подозревают бывшего полицейского в Челябинской области в присвоении премии в размере 40 тысяч рублей, которая предназначалась его подчиненной, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый присвоил 40 тысяч рублей, которые предназначались подчиненной ему сотруднице полиции в качестве премии. Он заявил, что подчиненная их не заработала, и денежные средства будут распределены между другими сотрудниками.

По данным местных СМИ, подозреваемый – бывший начальник отдела полиции города Карабаш Андрей Масалков.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела МВД России "Кыштымский", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.