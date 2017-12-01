В Челябинске загорелся детский сад

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Детский сад загорелся в пятницу утром в Челябинске, дети и работники учреждения эвакуированы, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"В 10.16 (09.16 мск) 1 декабря произошло загорание в подвале детского сада в Челябинске. Дети и персонал из детсада эвакуированы. В 10.35 (08.35 мск) объявлена ликвидация открытого горения, проводится проверка помещений", — говорится в сообщении.

Всего на тушение пожара направлен 41 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 10 единиц техники, уточняется в сообщении.

По данным местных СМИ, эвакуированы более 100 человек, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.