На Урале проверят данные о пациенте, умершем под лестницей в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Свердловские следователи проверяют информацию о теле пациента, которое пролежало двое суток под лестницей в больнице, сообщил в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Александр Шульга.

По данным местных СМИ, 19 ноября в больнице города Алапаевска от инфаркта скончался житель города Артемовского, после чего родственники умершего заявили, что его тело двое суток пролежало в медучреждении под лестницей.

"Ведется проверка по факту смерти и относительно действий медработников. Мы связались с родственницей гражданина. По ее словам, тело лежало какое-то время (в больнице – ред). Теперь надо опросить всех", — сказал Шульга.

Пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Константин Шестаков рассказал РИА Новости, что в ведомство с жалобой на подобное никто не обращался.

"К нам с жалобой на подобное не обращались. Как пояснил мне главврач больницы, тело находилось в приспособленном помещении, а вскрытие было проведено в установленные сроки", — отметил Шестаков.