Гражданин КНДР пытался незаконно вывезти из России более $61 тысячи

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Таможенники задержали планировавшего лететь рейсом в Пхеньян гражданина КНДР, который пытался незаконно вывезти на родину из Приморья свыше 61 тысячи долларов, сообщает Владивостокская таможня.

"Должностными лицами таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни в рамках таможенного контроля были обнаружены и задержаны денежные средства в размере 61277 долларов США. По причине того, что гражданин КНДР не задекларировал данную сумму в установленном законном порядке, Владивостокской таможней возбуждено уголовное дело по статье п. "а" ч.2 ст.200.1 УК РФ – контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до двух лет.