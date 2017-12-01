В Омске в ДТП с автобусом пострадали пять человек

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом ПАЗ и легковой иномаркой в Омске выросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил о трех погибших и трех пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой в Омске.

"По предварительным данным, три человека погибли на месте, еще пятеро на скорой помощи отправлены в городскую больницу №1 имени Кабанова", — сообщил представитель омского Минздрава.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на мосту имени 60-летия ВЛКСМ "легковушка вылетела на "встречку", под автобус ПАЗ.

В полиции обещают сообщить официальную информацию в ближайшее время.