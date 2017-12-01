В Красноярске при аварии на трубопроводе пострадали два человека

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Два человека незначительно пострадали в результате коммунальной аварии на магистральном трубопроводе в Кировском районе Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава края Ирина Сидорова.
Горячая вода есть. На улице 10 градусов мороза.
"Пострадали два человека. Оба были доставлены в больницу и осмотрены. Женщина физически не пострадала, у нее нет травм и ожогов, только сильный шок. Ей оказана психологическая помощь и она отпущена домой. Мужчина получил 1,5% ожогов тела. Это незначительный ожог, но он на сутки оставлен под наблюдение", — сказала собеседница агентства.
На месте аварии работают энергетики. Ориентировочно, работы завершатся до 22.00 (18.00 мск).