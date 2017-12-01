В Красноярске при аварии на трубопроводе пострадали два человека

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Два человека незначительно пострадали в результате коммунальной аварии на магистральном трубопроводе в Кировском районе Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава края Ирина Сидорова.

Ранее сообщалось, что утром произошёл прорыв магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров. На дороге образовался провал, куда въехал автомобиль, сообщалось об одном пострадавшем. Под ограничение теплоснабжения попали 74 жилых дома, 13 социальных объектов и 10 административных зданий.

Горячая вода есть. На улице 10 градусов мороза.

"Пострадали два человека. Оба были доставлены в больницу и осмотрены. Женщина физически не пострадала, у нее нет травм и ожогов, только сильный шок. Ей оказана психологическая помощь и она отпущена домой. Мужчина получил 1,5% ожогов тела. Это незначительный ожог, но он на сутки оставлен под наблюдение", — сказала собеседница агентства.

На месте аварии работают энергетики. Ориентировочно, работы завершатся до 22.00 (18.00 мск).