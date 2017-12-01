В Красноярске ограничили теплоподачу в почти 100 зданий

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Бригады энергетиков устраняют порыв на магистральном трубопроводе в Кировском районе Красноярска, из-за которого почти 100 жилых домов, социальных объектов и административных зданий попали под ограничение теплоподачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярского филиала СГК.

По ее данным, порыв магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров произошел ориентировочно в 08.00 (04.00) 1 декабря. Сигнал о произошедшем поступил в оперативно-диспетчерскую службу КТТК (входит в энергохолдинг СГК) в это же время, в течение 7 минут на место выехали аварийные бригады. За время следования бригады в образовавшуюся яму провалился автомобиль, по данным МЧС, известно об одном пострадавшем.

В компании отмечают, что из-за нарушения трубопровода ограничено движение по улице Вавилова в районе дома №45. Для организации дорожного движения на месте порыва дежурят три экипажа дорожно-постовой службы, организован объезд поврежденного участка по улицам Корнетова и Семафорная.

"На время работ по локализации повреждения ограничена подача тепла потребителям 74 жилых дома, 13 социальных объектов и 10 административных зданий. В настоящее время уточняется список адресов, где может быть ограничена подача ресурса. Отметим, горячее водоснабжение во всех зданиях сохраняется", — говорится в сообщении.

Ориентировочно, работы завершаться до 22.00 (18.00 мск).