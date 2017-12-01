Паромная переправа с Сахалина на материк возобновила работу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материком, в пятницу возобновила работу после двухдневного простоя из-за шторма в Охотском море, сообщил РИА Новости замгендиректора "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.
На стороне Ванино из-за частых перебоев в работе паромной переправы по причине непогоды скопилось около 80 машин и порядка 100 железнодорожных вагонов с грузами назначением на Сахалин. В Холмске отправления ждут около 60 автомобилей.
В "Сахалинском морском пароходстве" надеются, что разгрузить ситуацию поможет паром "Сахалин-8", который в пятницу возвращается на линию Холмск — Ванино из курильской командировки. Он несколько недель перевозил людей из Корсакова на Курилы взамен ушедшего на ремонт теплохода "Игорь Фархутдинов".