Паромная переправа с Сахалина на материк возобновила работу

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материком, в пятницу возобновила работу после двухдневного простоя из-за шторма в Охотском море, сообщил РИА Новости замгендиректора "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Паромная переправа начала работу, паром "Сахалин-9" только что вышел из Ванино, отход "Сахалина-10" на остров запланирован на 12.00 по хабаровскому времени (-5.00 мск)", — сказал Котликов.

На стороне Ванино из-за частых перебоев в работе паромной переправы по причине непогоды скопилось около 80 машин и порядка 100 железнодорожных вагонов с грузами назначением на Сахалин. В Холмске отправления ждут около 60 автомобилей.

В "Сахалинском морском пароходстве" надеются, что разгрузить ситуацию поможет паром "Сахалин-8", который в пятницу возвращается на линию Холмск — Ванино из курильской командировки. Он несколько недель перевозил людей из Корсакова на Курилы взамен ушедшего на ремонт теплохода "Игорь Фархутдинов".