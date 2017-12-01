Мужчину подозревают в краже гаджетов с места крушения L-410 под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Полицейские задержали жителя села Нелькан в Хабаровском крае, который подозревается в том, что забрал с места крушения пассажирского самолета L-410 два планшетных компьютера и сотовый телефон погибших в авиакатастрофе, сообщает УМВД России по региону.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло 15 ноября при заходе на посадку. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. Возбуждено уголовное дело. Расследование причин катастрофы ведет комиссия МАК. По предварительным данным, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.

Полиция установила, что подозреваемый воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и совершил хищение гаджетов. Как уточнили в УМВД, стоимость похищенного составляет более 63 тысяч рублей.

Возбуждено дело по статье "кража". Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В отношении него избрана мера пресечения — обязательство о явке.

Имущество погибших членов экипажа и его односельчан возвращено родственникам.