Мужчину подозревают в краже гаджетов с места крушения L-410 под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Полицейские задержали жителя села Нелькан в Хабаровском крае, который подозревается в том, что забрал с места крушения пассажирского самолета L-410 два планшетных компьютера и сотовый телефон погибших в авиакатастрофе, сообщает УМВД России по региону.
Полиция установила, что подозреваемый воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и совершил хищение гаджетов. Как уточнили в УМВД, стоимость похищенного составляет более 63 тысяч рублей.
Возбуждено дело по статье "кража". Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В отношении него избрана мера пресечения — обязательство о явке.
Имущество погибших членов экипажа и его односельчан возвращено родственникам.