Следствие проверяет информацию об отравлении детей в больнице в Твери

БРЯНСК, 30 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали проверку происшествия в городской клинической детской больнице № 3 Твери, где, по сообщениям СМИ, дети отравились ужином, сообщает СУ СК по региону.

"В Твери, по сообщению средств массовой информации об отравлении детей в больнице, организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время в больнице работают следователи СКР и специалисты регионального Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты отделения пульмонологии детской больницы во вторник почувствовали недомогание спустя 1,5 часа после ужина. Дети жаловались на тошноту и боли в животе, а еще через некоторое время симптомы отравления были обнаружены у пациентов с другого этажа. По данным СМИ, состояние здоровья некоторых детей на сегодняшний день остается тяжелым.

По информации прокуратуры, дети проходили лечение в инфекционном отделении, четверым из них 12 лет, еще одному 17 лет. Надзорный орган совместно с управлением Роспотребнадзора по Тверской области также проводят проверку этого происшествия.