В Подольске полицейские изъяли 40 тонн контрафактного алкоголя

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полицейские в Подольске выявили цех по незаконному производству алкогольной продукции и изъяли при его осмотре 40 тонн контрафактного алкоголя, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Нелегальное производство располагалось в одном из ангаров на Домодедовском шоссе. При осмотре цеха оперативниками обнаружено и изъято: 40 тонн спиртосодержащей продукции, 19 паллетов по 2,5 тысячи бутылок, линия для розлива алкогольной продукции, наклейки для стеклянной тары с указанием известных брендов — общей стоимостью более миллиона рублей. На производстве трудились 38 уроженцев Средней Азии, которые не имели разрешений на осуществление трудовой деятельности и незаконно находились на территории России", — сказала она.

Как отметила Петрова, в отношении этих граждан за нарушение правил въезда и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Также каждый из них был оштрафован на 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Петрова сообщила, что по факту обнаружения цеха по незаконному производству алкогольной продукции возбуждено дело по статье 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Как добавила Петрова, в настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к организации незаконного производства. Изъятая из цеха продукция передана на хранение уполномоченной организации. Образцы алкоголя направлены на исследование для определения опасности жизни и здоровью потребителей.