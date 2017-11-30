Несколько московских судов проверяют после звонков о минировании

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (352)

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрывов в ряде районных судов Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"В адрес районных судов поступили письма об угрозе взрывов. Все помещения проверяются", — сказал собеседник агентства.

Представитель Останскинского суда города Москвы Виктория Агапова рассказала РИА Новости, что суд был эвакуирован из-за угрозы взрыва.

"На электронный адрес Останкинского суда Москвы пришло электронное письмо с угрозой взрыва. Здание эвакуировано, вызваны специальные службы. Электронное письмо содержит две строчки, это угроза взрыва сегодня, это рассылка, такое письмо поступило и в другие суды. Адрес электронной почты, с которой пришло письмо, — зашифровано", — сказала Агапова

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.