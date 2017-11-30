Суд продлил срок домашнего ареста обвиняемой в коррупции вице-мэру Пензы

САРАТОВ, 30 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский районный суд Пензы в четверг продлил до 2 февраля 2018 года срок домашнего ареста вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста Ирине Ширшиной на два месяца, а всего до шести месяцев — до 2 февраля 2018 года", — сказал собеседник агентства.
Ширшина была задержана на своем рабочем месте 3 августа. Чиновнице предъявили обвинение по статьям УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Ей грозит до семи с половиной лет заключения. Ранее СК сообщил, что преступление связано с выделением земельных участков.