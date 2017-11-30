В Сызрани возбудили дело после смерти новорожденной девочки в больнице

САМАРА, 30 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти новорожденной девочки в больнице города Сызрани Самарской области, сообщает СУСК по региону.

Новорожденная девочка скончалась в одной из больниц Сызрани 18 ноября. По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное выявление медиками врожденного заболевания.

"По данному факту следственным отделом по городу Сызрань … возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.