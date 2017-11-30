В Петербурге курсанта обвинили в подготовке к теракту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова обвинили в подготовке теракта, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что задержанному в апреле Осипову предъявлено обвинение по статье "Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность". В конце октября ему добавили еще одну статью, хотя известно об этом стало только сейчас.

"Двадцать седьмого октября ему предъявлено обвинение в … приготовлении к совершению террористического акта. Осипов вину не признает", — говорится в релизе.

Где и когда планировался теракт, не сообщается. Осипов содержится под стражей, последний раз мера пресечения продлевалась до 8 января.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — военно-учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил по 40 военным специальностям. Среди выпускников вуза — бывший замминистра обороны Владимир Поповкин и летчик-космонавт Юрий Шаргин.